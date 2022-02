La scelta di un set di auricolari Bluetooth da abbinare ad uno smartphone per l’ascolto della musica o per le telefonate può essere abbastanza difficile, data l’ampia disponibilità di modelli proposti da molteplici marchi, famosi e non. Abbiamo selezionato quelli che riteniamo essere fra i migliori, tenendoci in una fascia di prezzo economica.

Jabra Elite 3

Quando si parla di auricolari Bluetooth non si può non pensare a Jabra, e quest’anno la storica azienda danese ha una proposta rivolta a chi non vuole spendere troppo. Alle Elite 3 non manca comunque niente: cancellazione del rumore con 4 microfoni per auricolare, integrazione con Alexa e Assistente Google, Spotify Tap. L’app Sound+ permette di personalizzare l’equalizzazione. Ottima l’autonomia, che con la custodia arriva a 28 ore.

HONOR Earbuds 2 Lite

Con driver dinamici da 10mm gli auricolari HONOR Earbuds 2 Lite offrono un audio decisamente nitido con un’ampia gamma di frequenze. La tecnologia dual-mic cancella efficacemente i rumori del vento durante una conversazione e l’ANC ci permette un miglior ascolto della musica. Ottima anche in questo caso l’autonomia, che arriva a 10 ore con la sola carica degli auricolari e a 30 ore con la custodia, che si ricarica rapidamente con USB-C.

Soundcore Life P3

Disponibili in ben 5 colori, i Soundcore Life P3 di Anker sono caratterizzati da driver dinamici da 11mm e modalità BassUp che può essere attivata per dare una maggiore enfasi sui suoni bassi. Ciascun auricolare ha ben 6 microfoni così da eliminare efficacemente i rumori di fondo. L’app Soundcore permette, oltre a tutte le personalizzazioni, di trovare gli auricolari se non ricordiamo dove li abbiamo lasciati. La custodia è compatibile con la ricarica wireless e può garantirci fino a 35 ore di autonomia.

Tronsmart Onyx Apex

Chip Qualcomm, Bluetooth 5.2, cancellazione attiva del rumore fino a 28dB e supporto all’audio aptX fanno degli auricolari Tronsmart Onyx Apex una vera occasione d’acquisto considerato il prezzo a cui sono proposti. I driver sono da 10mm e riescono a riprodurre dei bassi corposi, e la batteria garantisce oltre 24 ore di autonomia combinando auricolari e custodia, con supporto alla ricarica rapida.

Redmi Buds 3 Pro

Fra le caratteristiche principali dei nuovi Redmi Buds 3 Pro di Xiaomi abbiamo una cancellazione dei rumori ibrida fino a 35dB, supporto alla ricarica wireless per la custodia e possibilità di collegarsi contemporaneamente a due dispositivi come smartphone, tablet e PC. Il sound è gestito da driver da 9mm mentre l’autonomia con la carica della custodia può arrivare a ben 28 ore.