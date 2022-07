A volte ci troviamo a dover usare un PC di vecchia generazione e a volerlo collegare alla rete WiFi di casa o dell’ufficio, ma la connettività wireless potrebbe essere assente o non compatibile con gli standard più recenti. Per ovviare a questo inconveniente possiamo usare un adattatore WiFi USB, che ci permette di navigare alla massima velocità e di supportare anche lo streaming in alta definizione di film o il gaming a bassa latenza. Abbiamo esaminato i modelli che ci offre il mercato, e abbiamo scelto gli adattatori WiFi migliori che potete acquistare.

Netgear Nighthawk A7000

Da Netgear abbiamo un adattatore WiFi USB della linea Nighthawk, famosa per i router dalle elevate prestazioni. Collegato a una porta USB 3.0, il modello A7000 è in grado di navigare ad una velocità massima di 1900Mbps (1300+600) grazie al supporto a entrambe le bande da 2,4GHz e 5GHz. Presente un’antenna estensibile per una migliore ricezione, come anche il tasto WPS per la connessione rapida al router.

AVM Fritz! AC860

Quando si parla di WiFi non si può non menzionare AVM, casa dei Fritz! Box, che propone l’adattatore AC860 in grado di navigare fino a 866Mbps in banda 5GHz e fino a 300Mbps in banda 2,4GHz. Il design è compatto e richiama gli iconici colori dei router AVM, mentre per la sicurezza è presente il supporto alla codifica WPA2.

Asus AC53 Nano

Decisamente compatto l’adattatore WiFi USB di Asus, che con il modello AC53 Nano porta un’antenna WiFi dual band con una sporgenza inferiore al centimetro. La velocità di trasmissione massima arriva a 866Mbps, sufficienti per lo streaming 4K e la bassa latenza durante il gioco.

TP-Link Archer T3U

Semplice, economico e con un design compatto, anche l’adattatore WiFi USB TP-Link Archer T3U porta una velocità di navigazione pari a 866Mbps su computer di vecchia generazione che non hanno la banda 5GHz disponibile. Compatibile sia con PC che con Mac.

D-Link DWA-171

Piccolo e compatto anche l’adattatore WiFi USB di D-Link, che con il modello DWA171 porta la velocità massima di navigazione a 583Mbps in banda 5GHz, anche su PC di generazione più vecchia. Sul lato è presente il tasto WPS per l’abbinamento rapido al router.

