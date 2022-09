Avete appena acquistato un Airtag di Apple e volete un accessorio per proteggerlo o poterlo agganciare al vostro zaino, al collare del cane o al bambino durante le vacanze? Fortunatamente troviamo molti accessori per fare tutto questo e molto altro, da quelli ultra-resistenti per resistere ad immersioni e cadute a quelli più simpatici per esprimere la nostra personalità. Abbiamo selezionato quelli che riteniamo i migliori, e di seguito le nostre scelte.

Catalyst Clip-It

Da Catalyst, azienda famosa per i suoi accessori total protection per dispositivi Apple, arriva Clip-It, una custodia per Airtag impermeabile fino a 100m di profondità e con protezione antiurto, che può essere applicata su qualsiasi cinghia grazie alla pratica clip. Disponibile anche in versione Hang-It con moschettone in acciaio e Stick-It con adesivo 3M.

Belkin custodia con laccetto

Anche Belkin è un’azienda con un’ampia gamma di accessori per dispositivi Apple, venduti anche negli Apple Store. La custodia per Airtag in silicone dà una protezione da urti e graffi all’Airtag ed è disponibile in quattro diverse colorazioni, con possibilità di agganciarsi a qualsiasi oggetto grazie ad un laccetto, un moschettone o un anello portachiavi.

Urban Armor Gear Dot Keychain

Ampia gamma di accessori per dispositivi Apple anche da UAG (Urban Armor Gear), che propone una custodia in silicone morbido per proteggere l’Airtag ed un moschettone ad anello per fissarlo facilmente ad un portachiavi o a qualsiasi altro oggetto che vogliamo tenere sempre tracciato. Dot Keychain è disponibile in quattro colorazioni.

Braccialetto per bambini con Airtag Dingfeiyu

Per tenere sempre sotto controllo i bambini possiamo acquistare un braccialetto all’interno del quale inserire un Airtag, come quello proposto da Dingfeiyu. Disponibile in otto colorazioni diverse e con un cinturino in nylon e velcro per adattarsi a qualsiasi braccio, il braccialetto ha una copertura che protegge l’Airtag da graffi e spruzzi d’acqua. Adatto anche per anziani.

Custodia per Airtag Elago

Chi cerca qualcosa di più simpatico può optare per una custodia per Airtag di Elago, azienda che propone una gamma davvero ampia di custodie di tutte le forme. Abbiamo scelto quella a forma di controller per console, ma potete trovare forme di tutti i tipi, dall’orsacchiotto al ghiacciolo, compresa una custodia per Airpods Pro con spazio per inserire anche l’Airtag.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.