Grazie a un hard disk esterno possiamo prevenire o eliminare il problema più comune, ossia la perdita di dati importanti. Gli hard disk sono dispositivi per l’archiviazione di dati esterni al nostro computer, facili da collegare, compatibili con smart tv e console di gioco, che ci consente di salvare dati, foto, film, musica, giochi o file scaricati da internet e di archiviarli in totale sicurezza, senza andare ad occupare l’hard disk interno dei nostri device. In questa guida vediamo quali sono le migliori scelte in tema di hard disk esterni, insieme a pro e contro per ogni modello.

Western Digital WD My Book 4 TB

Western Digital WD My Book 4 TB, ha un design sobrio ed elegante, ed è progettato per essere installato accanto alla tua scrivania. Si tratta di un dispositivo 3.5”, che necessita quindi di alimentazione esterna a 12 volt, ma le prestazioni ne beneficiano in termini di velocità di trasferimento dati. È dotato di protezione tramite password e perfettamente abbinato a WD Backup o Apple Time Machine. Questo hard disk esterno dalle dimensioni importanti (13,9 x 4,9 x 17,1 cm e quasi un kg di peso) è dotato, tra le altre cose, di importazione dai social media e dallo storage cloud, come Facebook, Dropbox e Google Drive.

Toshiba Canvio Basics 2 TB

Toshiba Canvio Basics 2 TB:dispositivo plug-and-play, pronto all’uso, adatto a Microsoft Windows e non necessita di alcuna installazione software. Si collega al Pc o al notebook tramite USB 3.0 e consente di trasferire dati, file musicali, filmati con una velocità fino a 5 GBps. Il design semplice, con la finitura nero satinato conferisce un sapore elegante e allo stesso tempo resistente. Per questo motivo è semplice e comodo trasportare questo hard disk esterno Toshiba e utilizzarlo quando occorre. Questo Toshiba hard disk esterno 2 TB misura 78 x 109 x 14 mm. Prodotto consigliatissimo per il rapporto qualità/prezzo che offre.

Maxtor HX-M201TCV 2 TB

Maxtor HX-M201TCV 2 TB ha una superficie del case con un trattamento a quadri che conferisce una certa tridimensionalità al disegno e protegge da usura e graffi. I dati interni invece sono protetti da una Safety Key, utilissima in caso di smarrimento. Si collega al nostro dispositivo tramite cavo SuperSpeed USB 3.0 che rende il trasferimento dei dati molto rapido. Esistono anche versioni dell’ hard disk esterno Maxtor 1 TB e 4 TB, con le stesse caratteristiche, a un prezzo molto interessante per un dispositivo di ottimo livello.

Verbatim Store ‘N’ Go 2 TB

Verbatim Store ‘N’ Go 2 TB ha un design che appare pulito: la forma slim però va a incidere sulle dimensioni complessive del dispositivo, non ridottissime. Il Verbatim hard disk esterno è formattato FAT32 ed è quindi utilizzabile sia con sistemi operativi Windows che Mac ed è dotato del software Green Button, che sospende la rotazione del disco quando non viene utilizzato, consentendo così di risparmiare energia. Disponibile in vari colori, questo hard disk esterno è consigliato a chi ha bisogno di un dispositivo portatile per un intenso utilizzo quotidiano.

Lacie Rugged Mini Hard Disk 1 TB

Lacie Rugged Mini Hard Disk 1 TB si differenzia per uno stile particolarmente informale e votato alla ricerca della sicurezza, grazie al profilo arancione antiurto, impermeabile e resistente alla pressione. Questo aspetto va a scapito della leggerezza (240 grammi non sono pochissimi) ma se viaggiate molto e avete a cuore l’integrità del vostro dispositivo non rimarrete delusi. Dotato di porta USB 3.0 che garantisce rapidità di trasferimento dati, questo hard disk esterno è ottimo anche per la protezione dei tuoi file ed dispone di sistema di sicurezza con password offerta dal software incorporato.