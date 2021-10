Con il veloce progresso delle nuove tecnologie, e la loro accessibilità ad un pubblico sempre più ampio, il livello dello sviluppo videoludico ha raggiunto vette straordinarie sotto qualsiasi punto di vista. Indipendentemente dal genere che si preferisce giocare, i titoli presenti in commercio di giochi sportivi per PS4 sono tantissimi e incontrano anche i gusti del gamer più esigente.

Dall’alta definizione delle immagini fornita dal 4K con riproduzione a 60fps, alla qualità delle animazioni, con i loro movimenti fluidi e realistici, al comparto hardware capace di sostenere sessioni di gioco intense e di qualità elevate senza input lag e altri problemi di sorta, l’esperienza di gioco non è mai stata più coinvolgente di così.

Per quel che concerne appunto l’ambito del gaming sportivo, sono parecchi i titoli che meritano attenzione, sia per l’aspetto competitivo che per l’esperienza individuale. L’offerta sul mercato offre un parco titoli di tutto rispetto, che copre una grande varietà di sport diversi: calcio, basket, skate, corse automobilistiche e chi più ne ha, più ne metta. Qualsiasi sia l’attività che si cerca, c’è sicuramente almeno un titolo valido per PS4 che le riguarda.

Tutto sta ai gusti e le esigenze del consumatore, il quale avrà più di un problema a decidere quale tra i tanti giochi scegliere. Si può affermare con una certa sicurezza che non c’è mai stata una scelta più ampia di così, basta guardarsi intorno per trovare una sfilza di giochi di qualità e dalle prestazioni elevate, soprattutto tra i titoli disponibili per PS4.

Ma non c’è da temere, poiché qui di seguito verranno proprio 5 tra i titoli sportivi più in voga per PS4 al momento per aiutare ad orientarsi nella scelta del videogioco più adatto alle proprie esigenze.

I titoli proposti riguardano tutti sport e giochi per PS4 differenti, e fanno parte di saghe già affermate per la loro qualità e affidabilità negli anni: ogni capitolo si rinnova con nuove funzionalità, e un comparto audio e video al passo coi tempi, il quale viene sfruttato al massimo delle sue potenzialità quando viene riprodotto su PS4, magari accompagnato anche da uno schermo che può riprodurre le immagini alla massima definizione.

Tutti i giochi per PS4 sportivi presentati sono presenti su Amazon, di modo da poter essere comodamente acquistati con un click e giocati il prima possibile.

FIFA 22 Standard Plus

Il celeberrimo gioco di calcio giocato in tutto il mondo da milioni di appassionati è ormai giunto al suo ventinovesimo capitolo, rinnovandosi per l’ennesima volta con un comparto grafico aggiornato e nuove funzionalità per rendere il gameplay ancora più coinvolgente. Le novità di FIFA 22 sono molteplici: queste riguardano soprattutto l’aspetto gestionale della modalità carriera, che aveva visto luce con nuove implementazioni già nello scorso titolo. Stavolta, c’è un’ulteriore aggiunta che sarà apprezzata sicuramente dai coach, ovvero l’opzione “Crea il tuo club“. Attraverso tale modalità, sarà possibile sia scegliere un team già esistenza che, in alternativa, creare la propria personalissima squadra da zero. La personalizzazione è completa: si potrà infatti sceglierne il nome, ma anche il soprannome dato dai telecronisti e i media, così come il club rivale in caso di derby, lo stemma e le divise e, ovviamente, la lega in cui gioca la squadra. È perfino possibile selezionare le musiche per i goal e i cori dei tifosi, di modo da poter decidere autonomamente anche l’atmosfera durante le sessioni di gioco. Questa novità incontra soprattutto il gusto di coloro che non si accontentano delle semplici azioni di gioco, ma che prediligono un’esperienza di gaming gestionale a 360°, in cui i calciatori e le partite non sono l’unico elemento fondante.

Tra le altre innovazioni riscontriamo anche la possibilità di scegliere il livello di età media tra 4 possibilità diverse, di modo da influenzare così anche il livello iniziale della rosa di giocatori. In più, sarà possibile stabilire un budget iniziale oltre a decidere le aspettative dei dirigenti del club.

Un’altra aggiunta riguarda invece il calciatore: quando quest’ultimo verrà richiamato dalla panchina dall’allenatore, il giocatore sarà posto di fronte ad un menù attraverso il quale il giocatore potrà decidere quale obiettivo migliorare per poter raggiungere record anche più difficili, come ad esempio incrementare il numero inerente alla percentuale del possesso palla, o quella dei tiri in porta, o ancora la propria valutazione in pagella. In questo modo sarà possibile personalizzare ulteriormente il proprio percorso, puntando ad obiettivi sempre più alti e rendendo, così, la carriera del proprio giocatore ricca di record e performance di successo. Questo elemento, insieme alla presenza di ulteriori filmati, rende l’esperienza videoludica ancora più realistica, coinvolgente ed immersiva.

Queste e altre chicche rendono FIFA 22 un titolo assolutamente imperdibile per chi cerca un videogioco sul calcio, come dimostrano anche le svariate recensioni positive su Amazon, sito nel quale il gioco è disponibile al prezzo di 64,75 euro . Amanti del calcio o no, uno dei giochi per PS4 che non dovrebbe mancare nella propria collezione.

NBA 2K21

Proprio come FIFA è il titolo di riferimento per il calcio, lo stesso si può dire del franchise di NBA 2K per l’ambito del basket: si tratta del videogioco di punta e più popolare per chiunque voglia tirare a canestro. NBA 2K21 è, per la precisione, il ventiduesimo titolo della saga sviluppata da Visual Concepts e pubblicata da 2K Sports.

Una delle principali novità di NBA 2K21 è la pubblicazione di quattro differenti edizioni, le quali presentano tutte delle funzionalità esclusive e differenti prezzi.

L’edizione standard CURRENT-GEN è quella la cui copertina è costituita dalla figura di Damian Lillard, il noto cestista della squadra Portland Trail Blazers, e presenta dei contenuti esclusivi.

A Kobe Bryant, l’asso del basket scomparso prematuramente lo scorso anno, è dedicata la MAMBA FOREVER EDITION CURRENT-GEN, ed è pertanto a lui dedicata la copertina celebrativa, la quale riporta la maglia del giocatore con l’inconfondibile numero 8, che Bryant indossava nel famoso match in cui segnò 81 punti contro i Toronto Raptors. Questa edizione è particolarmente ricca: infatti, tra i vari vantaggi esclusivi ha 100.000 VC, 40 pacchetti Promo, ben 60 potenziamenti abilità, e molto altro ancora.

Vi è poi l’edizione standard relativa alla Next Gen, riconoscibile dalla copertina capeggiata da Zion Williamson, la quale è disponibile anche in compatibilità con le ultime console uscite, ovvero la PS5 e la Xbox X. In questo titolo saranno subito disponibili 10 pacchetti promo, 5000 VC e 9 potenziamenti abilità.

Sempre a Kobe è dedicata la MAMBA FOREVER EDITION NEXT-GEN, solo che, a differenza dell’altra edizione celebrativa, qui l’asso dei Lakers è ritratto, sulla copertina, con in dosso la maglia dal numero 24, ovvero quella che lo accompagnava nel suo ultimo match contro gli Utah Jazz, durante il quale totalizzò ben 60 punti. Anche qui saranno disponibili da subito tutti i vantaggi dell’altra edizione dedicata a Bryant.

L’edizione standard con Lillard in copertina è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 24,48 euro ; uno dei giochi per PS4 che che ci cestisti dovrebbero avere.

Tony Hawk – Day-One Limited

Per diversi anni, i titoli della serie Pro Skater hanno costituito praticamente l’unica vera opzione di gaming relativa allo skateboard. Col passare degli anni si sono aggiunti, a poco a poco, altri videogiochi dedicati a questo sport, ma quelli di Tony Hawk restano i titoli più validi grazie al loro rinnovamento e alle continue aggiunte di funzionalità, che ne hanno arricchito il gameplay rendendolo sempre avvincente e attraente.

Pro Skater 1+2 promette di fare esattamente ciò che il titolo suggerisce: con un rinnovo completo non solo del comparto grafico, i due titoli leggendari rivedono la luce per essere giocati dalle nuove generazioni su macchine molto più performanti, come la PS4.

Movimenti che negli anni novanta erano considerati già legnosi, adesso sono fluidi e realistici, grazie al completo restyling in linea con la riproduzione ad alta definizione e ad un numero di FPS elevati. Ma non solo. Il comparto grafico vede luce nuova grazie ad un upgrade completo, risoluzioni ad altissima definizione, un frame rate al passo con le prestazioni di PS4, anche e delle ombre adesso ancora più definite e realistiche. Questo titolo presenta anche una serie di funzionalità nuove e completamente inedite, e delle aggiunte interessanti come la possibilità di giocare in mappe pubblicate dagli utenti appassionati.

Altri elementi apprezzabili e che arricchiscono questo titolo è la qualità dell’editor di gioco, la presenza di modalità giocabili già nel menù principale, che rendono Pro Skater 1+2 accessibile ad un pubblico ancor più ampio e, infine, le tre modalità multiplayer globali e lo speed running.

Se si desidera rivivere la gloria di due titoli leggendari in un unico videogioco, destreggiandosi nell’arte dello skate con Tony Hawk ed un roster di altri 22 personaggi, allora questo è il titolo che si sta cercando.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 è disponibile su Amazon nelle tre edizioni Standard, Collector’s e Day-One Limited, quest’ultima al prezzo di 44,99 euro ; uno dei più divertenti giochi per PS4.

The Crew 2

Sequel del celeberrimo racing game firmato Ubisoft, The Crew 2 è un titolo nuovo rispetto al suo predecessore, che più si attiene alle attuali tendenze. Infatti, non si seguono più le vicende di Alex Taylor, il protagonista del primo capitolo della saga, ma stavolta il personaggio principale è proprio il giocatore: il personaggio è, infatti, senza nome, per consentire un'immedesimazione e immersione completa nell’esperienza videoludica. Quest’ultimo si alternerà alla guida di diversi mezzi, talvolta senza nemmeno una vera e propria linea di continuità, al fine di impressionare il suo pubblico e guadagnare followers: questo racing game sposa e integra, nelle proprie funzionalità, il mondo degli influencer. Acquisendo nuovi seguaci, di fatti, sarà possibile personalizzare i propri veicoli con abbellimenti estetici e strutturali.

Ascoltando le critiche al precedente The Crew inerenti alla poca possibilità di esplorare le mappe di gioco, gli sviluppatori si sono impegnati a migliorare questo aspetto nel secondo capitolo rendendo possibile, al giocatore, lo spostamento in una versione più piccola degli Stati Uniti. L’avatar potrà quindi correre in libertà ovunque desideri, su svariati mezzi di trasporto: non solo auto ma anche motoscafi, hovercraft e aeroplani, i quali avranno tutti una loro fisica, di modo che la guida sia più realistica e diversificata.

Il gameplay prevede quattro diverse discipline, ognuna accompagnata da un suo istruttore: la Cora su strada, nella quale il giocatore verrà accompagnato da Latrell; l’Off Road, sotto la guida di Tuck Morgan; Il Freestyle, con l’assistenza di Sofia e del suo papà; infine, il Pro Racing, in cui l’avatar sarà istruito e accompagnato da Alex.

Se si è in cerca di un racing game dinamico, dal comparto grafico di qualità elevata, capace di donare ore di gioco adrenalinico, grazie alla sua possibilità di passare da un veicolo all’altro senza interruzioni di sorta o caricamenti di gioco, allora The Crew 2 è uno dei migliori giochi per PS4 sportivi.

Questo racing game, unico nel suo genere per la completa libertà data al giocatore, è disponibile su Amazon al prezzo di 19,9 euro

MX vs ATV All Out

Trattasi del sesto capitolo del franchising prodotto da Rainbow Studios, ed è, al momento, il titolo di riferimento per i racing game incentrati sul motocross. Come per i precedenti titoli MX vs. ATV, All Out offre diverse modalità di gara, tra cui le corse con waypoint. Sono disponibili diverse serie di corse che comprendono più eventi, nelle quali i giocatori gareggiano per guadagnare valuta di gioco, di modo da poter sbloccare piloti e veicoli aggiuntivi.

Come il precedente titolo, MX vs. ATV Alive, All Out viene venduto con il modello di prezzo ibrido, in cui il gioco base con contenuti multimediali limitati viene venduto a un prezzo inferiore, di modo da poter integrare il gameplay con l’acquisizione di DLC aggiuntivi. Nel gameplay sono disponibili molti piloti tra cui scegliere, oltre a tanti percorsi di gara acquistabili nei contenuti aggiuntivi dei DLC. Tali contenuti includono anche dei tracciati autentici, impiegati nei principali eventi di corse di motocross ambientati nel mondo reale. Grazie al menù a comparsa sarà possibile selezionare il campionato che si desidera tra Supercross, Opencross, Waypoint e Nationals, i quali sono, a loro volta, composti da 5 o 6 differenti eventi, che culminano con una classifica finale basata sui punteggi acquisiti nelle varie gare.

Le mappe sono ampie e liberamente esplorabili, presentano delle zone interattive nelle quali è possibile accedere anche a dei tutorial. In questo titolo sarà inoltre disponibile più modalità di gioco multiplayer: dall’1v1 su schermo diviso, alla versione online contro altri 16 giocatori, che costituisce uno degli aspetti migliori del gioco.

L’immersione e l’immedesimazione con l’avatar di gioco è totale visto che questo è completamente personalizzabile sotto ogni punto di vista, con tanto di outfit decorato con marchi di sponsor realmente esistenti. Il comparto grafico è discreto, adatto alle performance delle nuove macchine come Playstation 4, il livello del porting è buono.

Gli aspetti positivi di questo titolo includono: la disponibilità immediata della modalità multiplayer, le gare personalizzabili, a scelta tra quelle con checkpoint e quelle a modalità libera, la personalizzazione completa e l’ottimizzazione di qualità. Se si cerca un racing game di motocross dinamico e fluido, MX vs ATV All Out è ciò che si sta cercando, tra i più belli giochi per PS4 . Il titolo è disponibile attualmente su Amazon al prezzo di 19,7 euro