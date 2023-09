Migliori password manager: app per Android e iPhone

Il gestore delle password è uno strumento che sta diventando sempre più importante per proteggere i propri dati. Nell’attuale era digitale, infatti, la sicurezza delle informazioni personali online è diventata una priorità assoluta. Con un numero crescente di account digitali da gestire è facile cadere nella trappola di utilizzare password deboli o riutilizzare le stesse password su più piattaforme, mettendo così a rischio la propria privacy e sicurezza. Fortunatamente, la tecnologia offre una soluzione efficace: i password manager, applicazioni che consentono di generare, archiviare e gestire in modo sicuro le password.

In questo articolo si presenteranno i migliori password manager disponibili per dispositivi Android e iPhone, offrendo una panoramica delle loro caratteristiche principali e dei vantaggi che offrono. I password manager non solo semplificano la gestione delle password, ma contribuiscono anche a migliorare la sicurezza generale degli account online.

Verranno quindi analizzate le diverse opzioni disponibili sul mercato, valutando la facilità d’uso, la sicurezza, l’integrazione con i browser e altri fattori cruciali da considerare quando si sceglie un password manager. Saranno analizzate anche le funzionalità avanzate offerte da alcune delle app più popolari, come la generazione automatica di password complesse, la sincronizzazione multi-piattaforma e l’autenticazione a due fattori. Inoltre, si vedrà quali sono i criteri per scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze e aspettative.

Cos’è e come funziona un gestore di password

Un gestore di password, noto anche come password manager, è un’applicazione o un servizio che consente agli utenti di generare, archiviare e gestire in modo sicuro le proprie password per account online. La sua funzione principale è quella di offrire un modo comodo ed efficiente per gestire una vasta gamma di password complesse e uniche, garantendo al contempo la sicurezza dei dati.

Le principali funzionalità di un gestore password sono le seguenti:

Generazione di password sicure: un password manager consente di generare password sicure e complesse per gli account. Queste sono spesso costituite da una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Poiché le password generate sono complesse e casuali, sono molto più sicure rispetto a password deboli o facili da indovinare. Archiviazione delle password: il miglior gestore delle password è in grado di archiviare tutte le chiavi in una “cassaforte” (“vault”) digitale sicura, crittografata con una chiave di accesso unica. In questo modo, si evita di dover ricordare tutte le singole password, tenendole magari scritte su un pezzo di carta o memorizzate in modo non sicuro. Accesso tramite una password principale: per accedere alle password archiviate, occorre creare una password principale forte. Questa funge da chiave per accedere al proprio vault di password. È fondamentale che sia robusta e unica, e che non sia utilizzata altrove. Auto-compilazione e auto-login: lo strumento in questione è in grado di auto-compilare le credenziali di accesso quando si visita un sito o un’applicazione. Ciò consente di evitare la fatica di dover ricordare e inserire manualmente le password ogni volta che si accede a un account. Molti password manager, inoltre, offrono la funzionalità di auto-login, che permette di accedere automaticamente ai propri account con un solo clic. Sincronizzazione multi-piattaforma: i password manager sono spesso compatibili con più dispositivi e piattaforme, permettendo così di accedere alle proprie password da computer, smartphone o tablet. La sincronizzazione tra dispositivi avviene in modo sicuro attraverso crittografia e autenticazione. Sicurezza avanzata: i migliori password manager offrono misure di sicurezza avanzate per proteggere i dati sensibili. Ciò include la crittografia end-to-end, l’autenticazione a due fattori e la possibilità di impostare timeout di inattività per il blocco automatico del proprio vault di password.

I gestori di password sono un’opzione sicura e comoda per proteggere le proprie credenziali online. Come si è visto, permettono di generare, archiviare e utilizzare password complesse senza doverle ricordare tutte manualmente. Usando questi tool assieme ad altri importanti strumenti come le VPN e gli antivirus, per esempio, è quindi possibile aumentare notevolmente il livello di sicurezza quando si è online, e ridurre così il rischio di violazioni dei dati e accessi non autorizzati ai propri account.

Le migliori App password manager per Android e iPhone

Ci sono diverse ottime app di password manager disponibili per dispositivi Android e Apple iPhone, ciascuna con le proprie caratteristiche. Di seguito una lista delle migliori per entrambi i sistemi operativi.

pCloud Pass

La password manager app pCloud Pass è stata introdotta di recente, ed è un servizio caratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo. Progettato per assicurare privacy e sicurezza dei propri utenti, pCloud Pass eccelle dal punto di vista della protezione dei dati: il suo approccio, infatti, è zero-knowledge. Questo significa che password, credenziali e dati salvati vengono crittografati e solo l’utente può decrittografarli con la “master password” in suo possesso.

Dunque, la piattaforma non ha mai accesso a ciò che gli utenti archiviano e non utilizza i loro dati, né li condivide o vende a terze parti. pCloud Pass garantisce inoltre sicurezza e protezione dagli attacchi informatici: merito della crittografia lato client con protocolli AES (la master password è protetta dal modulo a 256 bit) e curve ellittiche. Inoltre, tutto ciò che viene caricato sulla piattaforma è protetto da crittografia AES CTR e dall’algoritmo hash HMACSHA256.

Con pCloud Pass basta accedere a un sito web, compilare i moduli di accesso e salvare le credenziali in modo sicuro nel proprio vault, il cui accesso sarà possibile mediante una password principale creata dall’utente stesso.

Disponibile per tutti i dispositivi, browser e sistemi operativi, questo strumento include anche altre funzionalità come la compilazione automatica delle credenziali, il salvataggio automatico e il generatore di password biometrico. Mette a disposizione anche un piano gratuito. Per quanto riguarda i piani a pagamento, l’abbonamento annuale con dispositivi illimitati costa 29 euro.

Pro Accesso tramite riconoscimento biometrico

Genera password sicure

Abbonamento a vita disponibile Contro Non consente la gestione di password tramite tag

NordPass

La ricerca del miglior gestore di password per Android e iPhone prosegue con NordPass, altro valido password manager compatibile con entrambi i sistemi operativi. Probabilmente il nome suonerà familiare: questo strumento, infatti, è offerto dalla stessa azienda che fornisce il servizio NordVPN, uno dei migliori per quanto concerne le reti virtuali private disponibili sul mercato. Proprio come pCloud Pass, anche NordPass è caratterizzato da un’architettura zero-knowledge: nessuno dunque potrà vedere o verificare le password se non gli utenti stessi.

A questo si unisce un insieme di funzionalità che rende il servizio in questione uno dei più interessanti. In particolare, mette a disposizione il sistema di monitoraggio delle password deboli o già usate, una crittografia forte (XChaCha20) per la conservazione delle chiavi, l’autenticazione a due fattori (2FA) e il sistema di creazione automatica di password sicure. Inoltre, grazie al monitoraggio del Dark Web, permette di condividere i dati di accesso con i colleghi e appurare se alcuni sono stati violati.

In sintesi, un password manager affidabile, semplice da usare e con tantissime funzionalità diverse. Offre una versione gratuita (che non richiede alcuna carta di credito) e c’è anche la possibilità di sfruttare un servizio di prova di 30 giorni. I piani a pagamento partono da 1,49 euro al mese: con questo prezzo si potrà disporre di un tool completo di tutte le funzionalità necessarie per proteggersi.

Pro Dotato di crittografia di alto livello

Monitoraggio del dark web incluso

Autenticazione a due fattori e riconoscimento biometrico Contro Organizzazione delle password un po' limitata

Dashlane

Un altro valido password manager è Dashlane. Si tratta di un gestore di password che ha come obiettivo primario la sicurezza dei dati personali. Grazie a questo servizio si può contare su uno strumento in grado di archiviare e compilare in automatico tutte le password inserite nelle pagine di login, oltre ai dati personali e alle carte di pagamento.

Inoltre, Dashlane offre una funzionalità davvero utile, dal momento che manda degli avvisi in caso di violazione o di password compromesse. Da menzionare anche altre feature che rendono Dashlane uno dei gestori password più interessanti in circolazione. Tra queste, l’autenticazione a due fattori, il riconoscimento biometrico e il monitoraggio del dark web. C’è anche un servizio di rete VPN.

Per quanto riguarda i piani, Dashlane propone innanzitutto un piano gratuito, utilizzabile senza limiti di tempo e password, ma su un solo dispositivo. Gli abbonamenti premium partono da 3,49 euro al mese e consentono di usare il servizio su tutti i dispositivi.

Pro Ottima versione gratuita

Inclusa una VPN

Monitora il dark web Contro Interfaccia e usabilità da migliorare

1Password

Nella selezione dei migliori password manager del momento non può mancare 1Password, uno dei tool più sicuri e semplici da usare. L’obiettivo è sempre lo stesso: archiviare e utilizzare password complesse su ogni sito web e app, e questo strumento riesce pienamente nel suo intento.

1Password ha una crittografia forte, la AES-256, mette a disposizione l’autenticazione a due fattori ed è dotato di un ottimo sistema di ripristino delle password modificate o cancellate per errore. Molto buono anche lo spazio di archiviazione di 1 GB con cui conservare in sicurezza password, dati della carta di credito, indirizzi email e altri documenti importanti.

Per quanto riguarda i prezzi, l’abbonamento mensile parte da 2,99 $ e si può testare con una prova gratuita di 14 giorni. L’assistenza clienti è 24/7 via email.

Pro Sistema di ripristino delle password perse o cancellate

Ottima assistenza clienti Contro Periodo di prova un po' troppo breve

Kaspersky Password Manager

Non poteva certo rimanere fuori da questa lista il password manager di Kaspersky, leader dei produttori antivirus e di suite di sicurezza. Il suo password manager permette di generare password univoche per ogni account, sincronizzarle su tutti i browser e dispositivi e sfruttare la tecnologia di completamento automatico dei dati di accesso e dei moduli online.

Inoltre, offre un pratico e affidabile sistema di archiviazione dei documenti importanti e il classico modulo di autenticazione a due fattori 2FA. Da considerare il fatto che il password manager di Kaspersky può essere acquistato separatamente dall’antivirus omonimo. Disponibile in abbonamento a 13,99 euro all’anno per singolo utente, con app o estensione installabile su qualsiasi dispositivo.

Pro Dotato di un sistema di alert in caso di password poco sicure o duplicate

Presente la versione free Contro Non si può accedere alle password in modalità offline

Keeper

Un altro strumento davvero valido è il password manager Keeper, soluzione che si distingue per la sicurezza delle password salvate all’interno del suo archivio.

Tra i servizi di cui si può usufruire c’è il monitoraggio delle violazioni delle credenziali nel Dark Web, uno strumento di messaggistica criptata (ideale per avere sempre comunicazioni protette con familiari o amici), un sistema di avviso in caso di password ripetute o deboli e un modulo di condivisione sicura delle password.

Il password manager Keeper si fa apprezzare, inoltre, per la prova gratuita di 30 giorni che offre e per l’ottimo rapporto qualità prezzo: l’abbonamento mensile parte da 3,65 euro al mese. Non mancano poi pacchetti personalizzati per le esigenze più particolari, rivolti all’utenza business.

Pro Ottima usabilità

Monitoraggio dark web incluso

Disponibili sia una prova che una versione gratuita Contro Aupporto clienti da migliorare, specialmente nelle tempistiche

Norton

Infine, non è possibile tralasciare il password manager di Norton, strumento in grado di proteggere i dati di accesso e molto altro all’interno del vault. Grazie a questo tool è possibile creare password complesse e crittografare le informazioni prima che lascino il dispositivo.

Grazie alla dashboard di sicurezza, inoltre, questo password manager per Android e Apple dà una mano a individuare i punti deboli nei propri dati di accesso. Le password salvate potranno essere aggiornate facilmente grazie al cambio automatico.

Da menzionare il fatto che il vault mantiene sincronizzati in automatico i dati di accesso su tutti i dispositivi. Ad esso si può accedere rapidamente con Touch ID/Face ID o la biometria Android sui dispositivi mobili. Norton Password Manager è compreso nel pacchetto insieme all’antivirus oppure può essere scaricato gratuitamente a parte.

Pro Cambio automatico delle password salvate

Individua i punti deboli dei dati di accesso Contro Se si perde la password principale, le informazioni vanno perse

Condivisione sicura delle credenziali non inclusa

Le migliori app password manager gratis

Online esistono anche app di password manager gratuite disponibili, che offrono sicurezza, comodità e funzionalità avanzate per aiutare gli utenti a gestire efficacemente le credenziali.

LastPass

Nonostante sia gratuito, LastPass è uno dei password manager più popolari e affidabili sul mercato. Offre una versione gratis che consente di archiviare in modo sicuro le chiavi, generare password complesse e auto-riempire le credenziali sui siti web.

Inoltre supporta la sincronizzazione multi-dispositivo e include una funzione di monitoraggio della sicurezza delle password. La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità avanzate lo rendono una scelta eccellente per gli utenti che cercano un’app password manager completa.

La versione gratuita di LastPass consente di salvare un numero illimitato di password e di visualizzarle su una sola categoria di dispositivi (solo PC o solo smartphone o tablet).

Pro Monitoraggio del dark web presente

Possibilità di ripristinare l'account Contro User experience migliorabile

BitWarden

Bitwarden è un’app password manager open source che offre una soluzione gratuita estremamente robusta. Oltre alla conservazione delle password e al riempimento automatico, Bitwarden fornisce una crittografia end-to-end per garantire la massima sicurezza.

Supporta la sincronizzazione multi-dispositivo e offre app desktop e mobile ben progettate. Bitwarden è il miglior password manager gratuito per gli utenti che cercano una soluzione affidabile, con una forte attenzione alla sicurezza.

La versione gratuita include la sincronizzazione di più dispositivi, la possibilità di scegliere il self-hosting e di sfruttare un vault senza limiti per quanto concerne il numero di password memorizzabili.

Pro Open source

Ottimo livello di affidabilità

Ottimo supporto clienti Contro Compilazione delle password non inclusa

Eccessiva semplicità dell’app desktop

Password manager gratis vs a pagamento

Come si è visto nei paragrafi precedenti, sul mercato sono presenti sia gestori di password gratuiti che a pagamento, e ciascuno di essi presenta pro e contro. Per quanto riguarda i vantaggi dei gestori di password gratuiti, prima di tutto, l’ovvio beneficio è che non comportano alcun costo finanziario. Sono accessibili a tutti senza dover sborsare denaro. Inoltre, molti gestori di password gratuiti offrono funzionalità di base molto utili, come la memorizzazione delle password, la generazione di password complesse e la sincronizzazione tra dispositivi. Questi strumenti sono solitamente semplici da utilizzare e possono essere un’ottima opzione per gli utenti occasionali o per coloro che gestiscono solo un numero limitato di account.

Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi associati ai gestori di password gratuiti. Uno dei principali è la mancanza di alcune funzionalità avanzate. Ad esempio, alcuni gestori di password a pagamento offrono caratteristiche come l’autenticazione a due fattori, la condivisione delle password con familiari o colleghi e la memorizzazione di dati aggiuntivi come informazioni sulla carta di credito. Funzioni che possono essere estremamente utili per coloro che hanno esigenze più complesse di gestione delle password.

Un altro svantaggio dei gestori di password gratuiti è la limitazione della quantità di account che è possibile memorizzare. Alcuni strumenti gratuiti impongono un limite sul numero di password gestibili, mentre quelli a pagamento solitamente offrono spazio di archiviazione illimitato. Se si hanno molti account online o se si desidera condividere le password con altri membri della propria famiglia o del proprio team, è preferibile puntare su un gestore di password a pagamento per avere più flessibilità.

Passando ai vantaggi dei gestori di password a pagamento, uno dei principali è l’offerta di una maggiore sicurezza. Di solito, i gestori di password a pagamento investono di più in misure di sicurezza avanzate, come la crittografia dei dati e i protocolli di sicurezza aggiuntivi. pCloud Pass, per esempio, si avvale di un approccio zero-knowledge, crittografia con protocolli AES e curve ellittiche e algoritmo hash HMACSHA256. Un mix di fattori che garantisce una sicurezza di alto livello.

Inoltre, i gestori di password a pagamento tendono a offrire un migliore supporto clienti. Avendo un servizio a pagamento, probabilmente si riceverà assistenza più rapida ed efficiente nel caso in cui si incontrino problemi. Questo può essere particolarmente importante se si utilizza il gestore di password per scopi professionali o se si ha bisogno di un supporto immediato.

Un aspetto negativo dei gestori di password a pagamento è, ovviamente, il costo. Sebbene possa essere un investimento ragionevole per coloro che necessitano di funzionalità avanzate e di una maggiore sicurezza, potrebbe non essere conveniente o necessario per tutti gli utenti. Alcuni possono preferire risparmiare denaro e fare affidamento su gestori di password gratuiti che soddisfano le loro esigenze di base.

Come scegliere un gestore di password

Non esiste un gestore di password per Android e iPhone migliore in assoluto. La scelta dipende sempre dalla esigenze personali. Tuttavia, ci sono alcuni fattori di base molto importanti da considerare quando si sceglie un password manager:

Sicurezza : è importante assicurarsi che il gestore di password offra un alto livello di sicurezza. La crittografia end-to-end è particolarmente importante, poiché garantisce che solo il singolo utente possa accedere ai propri dati.

: è importante assicurarsi che il gestore di password offra un alto livello di sicurezza. La crittografia end-to-end è particolarmente importante, poiché garantisce che solo il singolo utente possa accedere ai propri dati. Autenticazione a due fattori (2FA) : questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di protezione richiedendo un secondo metodo di autenticazione, come un codice inviato al telefono dell’utente, oltre alla password.

: questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di protezione richiedendo un secondo metodo di autenticazione, come un codice inviato al telefono dell’utente, oltre alla password. Facilità d’uso : il gestore di password dovrebbe essere facile da usare e intuitivo. Un’interfaccia utente semplice, che consenta di gestire facilmente le password, è un grande vantaggio.

: il gestore di password dovrebbe essere facile da usare e intuitivo. Un’interfaccia utente semplice, che consenta di gestire facilmente le password, è un grande vantaggio. Sincronizzazione e accesso multi-piattaforma : se si utilizzano più dispositivi (come computer, smartphone, tablet), è importante assicurarsi che il gestore di password offra la sincronizzazione tra diverse piattaforme. Inoltre, è consigliabile verificare che sia disponibile un’app o un’interfaccia web per accedere alle password ovunque ci si trovi.

: se si utilizzano più dispositivi (come computer, smartphone, tablet), è importante assicurarsi che il gestore di password offra la sincronizzazione tra diverse piattaforme. Inoltre, è consigliabile verificare che sia disponibile un’app o un’interfaccia web per accedere alle password ovunque ci si trovi. Funzionalità aggiuntive: alcuni gestori di password offrono funzionalità extra, come la generazione di password complesse, la gestione di informazioni personali aggiuntive (come dati di carte di credito) e la condivisione sicura di password con altre persone. Può essere sempre utile valutare se queste funzionalità aggiuntive sono importanti per le proprie esigenze.

Conclusioni

I gestori di password gratuiti e a pagamento hanno vantaggi e svantaggi distinti. I gestori di password gratuiti sono accessibili a tutti, semplici da utilizzare e possono soddisfare le esigenze di base degli utenti occasionali. Tuttavia, possono mancare funzionalità avanzate e spazio di archiviazione illimitato. D’altra parte, i gestori di password a pagamento offrono una maggiore sicurezza, funzioni avanzate e un migliore supporto clienti, ma richiedono un investimento finanziario.

La scelta del miglior gestore di password per Android o iPhone, gratuito e uno a pagamento, dipenderà dalle esigenze personali e da quanto valore si attribuisce alle funzionalità aggiuntive e alla sicurezza offerta dai servizi a pagamento.

Domande frequenti sui migliori password manager È sicuro usare un gestore di password? Sì, è generalmente sicuro utilizzare un gestore di password: è importante prendere precauzioni per garantire la massima sicurezza dei propri dati. Un gestore di password è uno strumento che consente di archiviare e gestire in modo sicuro le password per vari account online. Offre vantaggi significativi rispetto all’utilizzo di password deboli o riutilizzate. Quale è il migliore password manager per Android? La scelta del miglior password manager per Android dipende dalle esigenze specifiche e dalle funzionalità che si ritengono importanti. Esistono diversi password manager affidabili disponibili per dispositivi Android, ciascuno con i propri punti di forza e caratteristiche uniche. Uno dei più consigliati è ad esempio pCloud Pass. Quale password manager per Apple e Android? Per scegliere il miglior password manager da utilizzare su sistemi operativi Apple o Android, occorre valutare attentamente le caratteristiche che si ritengono fondamentali. Ad esempio, si potrebbe desiderare un’app che supporti l’autenticazione a due fattori, abbia un’interfaccia utente intuitiva e offra una forte crittografia dei dati. Inoltre, bisogna considerare se si preferisce un servizio a pagamento o gratuito, tenendo presente che alcuni password manager offrono funzioni premium a pagamento. Come funziona il gestore di password Google? Il gestore di password di Google è una funzionalità integrata nell’ecosistema di Google che consente di salvare e gestire le password dei propri account online. Il Google Password Manager Funziona in modo simile ad altri gestori di password, offrendo una serie di funzionalità utili per semplificare la gestione delle credenziali di accesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.