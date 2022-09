Un fornetto elettrico ci permette di risparmiare in termini di consumo energetico rispetto ad un forno completo, che si tratti di scaldare la colazione o di cucinare una cena, soprattutto in porzioni ridotte per single o coppie. I tempi di riscaldamento sono infatti inferiori, e possiamo quindi raggiungere l’obiettivo in un tempo ridotto, con un assorbimento decisamente inferiore di potenza elettrica. Ne abbiamo scelti alcuni fra i migliori in commercio, e di seguito i dettagli di ognuno.

Fornetto elettrico Moulinex OX4648

Sei modalità di cottura, dallo scongelamento al forno ventilato, e due piani per cuocere due pietanze in contemporanea per il Moulinex OX4648 che, con una capacità di 33 litri permette cottura anche di piatti per più persone. La potenza massima assorbita è di 1600W, ma solo se attiviamo la cottura sia dalla parte superiore che da quella inferiore. La temperatura massima è di 240°C, mentre un comodo timer in grado di arrivare fino a 2 ore ci ricorda quando spegnere o girare il cibo.

Sfornatutto De Longhi

Fra i migliori fornetti elettrici da cucina non poteva mancare lo Sfornatutto> De Longhi, con capacità di ben 40 litri e sportello con doppio vetro per un isolamento superiore. Offre cinque modalità di cottura e può arrivare ad una temperatura di 230°C, con potenza massima di 2000W. La cottura ventilata aiuta ad ottenere una temperatura uniforme per una cottura migliore, e l’interno in materiale antiaderente si pulisce con semplicità.

Fornetto elettrico Girmi Grancotto 37

Con un consumo massimo di 1300W ed una temperatura massima di 280°C, il fornetto elettrico Girmi Grancotto 37 offre spazio a sufficienza per cucinare una cena anche per una famiglia intera. Temperatura e modalità di cottura sono regolabili da tre manopole, mentre grazie alla griglia e alla teglia incluse possiamo cucinare anche due piatti contemporaneamente.

Fornetti elettrici Beko

I fornetti elettrici di Beko sono disponibili in vari formati, da un minimo di 20 litri a un massimo di ben 60 litri, così da adattarsi a qualsiasi famiglia o cucina. Abbiamo scelto il BMF30B, la versione da 30 litri che offre un buon compromesso fra dimensioni e praticità di cottura. Con 1500W di potenza possiamo raggiungere i 230°C di temperatura, mentre le cinque modalità di cottura, comprese quelle ventilate, permettono di cucinare al meglio i nostri piatti.

Ariete GranGusto 100

Decisamente economico e a basso consumo il fornetto elettrico Ariete GranGusto 100, con una capacità di 10 litri e un consumo massimo di soli 800W. Le dimensioni ridotte lo rendono pratico da includere in qualsiasi cucina, e nonostante la piccola capacità possiamo facilmente cuocere una o due porzioni di qualsiasi piatto o riscaldare pietanze cucinate in precedenza, con una temperatura fino a 230°C e la possibilità di impostare timer fino a 60 minuti.

