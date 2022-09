Le etichette non solo sono comode da utilizzare in ambiente commerciale come all’interno di un negozio, ma risultano molto vantaggiose anche in ambiente domestico per la suddivisione, l’organizzazione, la gestione e la conservazione di contenitori, scatoloni e quant’altro. A tal proposito, in questa guida ti offriamo la possibilità di scegliere vari modelli di etichettatrice di etichette adesive da poter utilizzare tutte le volte che vuoi, anche tramite smartphone per realizzare etichette personalizzate da utilizzare in qualsiasi contesto.

Per darti la possibilità di scorrere più rapidamente l’articolo e quindi scegliere più facilmente il modello più adatto alle tue personali esigenze, abbiamo suddiviso i vari modelli per ordine di prezzo crescente quindi dal più economico al più costoso. Ci teniamo a precisare che, indipendentemente dal prezzo di vendita, l’etichettatrice di etichette adesive che deciderai di acquistare avrà le caratteristiche necessarie per realizzare etichette di qualità.

Dymo: etichettatrice a rilievo

Il primo modello che ti proponiamo è realizzato da Dymo, uno dei brand più popolari per questo genere di prodotti, e viene commercializzato a prezzo bassissimo. Progettata con un intelligente sistema “gira e fai click” per comporre etichette di ogni genere, può essere facilmente adoperata sia dagli adulti che dai bambini. L’etichettatrice dispone di comodi delimitatori per centrare perfettamente il testo sull’etichetta e il nastro risultante può essere affisso a qualsiasi tipologia di materiale. L’etichetta adesiva è resistente al sole, all’acqua ed è anche di vario colore.

Movehii: etichettatrice wireless

Salendo leggermente di prezzo ma restando sotto la soglia dei 30 euro, il modello di etichettatrice realizzato da Movehii è di tipo wireless con tanto di modulo Bluetooth. Questo ti permette di abbinare facilmente l’etichettatrice a qualsiasi modello di smartphone per scaricare l’apposita applicazione ideale per la realizzazione delle etichette adesive. Oltre a non avere limiti di lunghezza per quanto riguarda la striscia adesiva, all’interno dell’applicazione per smartphone puoi anche andare a personalizzare le dimensioni dei caratteri e anche il motivo.

MakeID: etichettatrice Bluetooth

Con un sistema di funzionamento simile all’etichettatrice realizzata da Movehii, il modello MakeID sfrutta anch’esso il modulo Bluetooth integrato per darti la possibilità di stampare qualsiasi tipologia di etichette adesive da utilizzare a tuo piacimento per la casa o per l’ufficio. Il risultato è un’etichetta che non sbiadisce mai resistente alle abrasioni, al contatto con l’acqua e con il grasso. Dotata di una comoda porta USB per essere facilmente ricaricata, una volta con il 100% di batteria puoi utilizzare l’etichettatrice per anche un mese senza avere bisogno di caricarla.

Vetbuosa D11

Salendo leggermente di prezzo e andandoci a posizionare alla soglia dei 40 euro, il modello prodotto da Vetbuosa è piccola, leggera, comoda da utilizzare e anche tascabile. Il funzionamento dell’etichettatrice è estremamente semplice e immediato: posizioni correttamente il nastro adesivo al suo interno, la colleghi al Bluetooth del tuo smartphone, avvii l’applicazione mobile apposita e digiti il testo che vuoi stampare. La striscia adesiva aderisce perfettamente a lattine, bottiglie, materiali in plastica e molto altro.

Phomeno D30

Chiudiamo la nostra personale selezione sulle etichettatrici di etichette adesive con il modello D30 di Phomeno, uno dei brand più popolari e apprezzati su Amazon. Anch’essa dotata di modulo Bluetooth per il collegamento rapido agli smartphone, puoi scegliere tra un gran numero di font per realizzare le etichette più adatte alle tue esigenze. Puoi attaccare la striscia adesiva su un gran numero di materiali differenti senza temere il contatto con l’acqua, il sole e non solo. È dotata di una batteria da 1200 mAh che ti garantisce fino a 5 ore di utilizzo continuativo, mentre il motorino di stampa è molto veloce per farti guadagnare tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.