L’ellittica, comprende le caratteristiche di una cyclette, di un vogatore e di uno stepper, sollecitando tutti i muscoli coinvolti nell’allenamento con questi attrezzi, condensandoli in un solo allenamento.

Ottima anche per l’allenamento cardio, l’ellittica è usata soprattutto per dimagrire bruciando calorie, ma anche per tonificare e rassodare i muscoli di glutei e cosce, oltre a potenziare anche gli addominali, stimolati dalla parte altra dell’attrezzo. Molto utile anche per rinforzare i muscoli della zona lombare della schiena, l’ellittica si configura l’attrezzo giusto anche per chi sta seguendo percorsi di riabilitazione, grazie alla sua capacità di sollecitare un gran numero di muscoli e articolazioni.

Vediamo qual è l’ellittica migliore in commercio, con un focus particolare sulle principali marche.

SportPlus Ellittica Crosstrainer

SportPlus Ellittica Crosstrainer: si tratta di un ellittica con sistema frenante magnetico e controllo motorizzato.

La trasmissione è a cinghia, mentre il volano è ottima, da 17 kg, che permette una resistenza regolabile su 24 livelli ed assicura un movimento fluido ed un allenamento intenso.

Non mancano le funzioni smart di questa ellittica, che si collega al vostro smartphone grazie all’app Cardiofit e che permette di monitorare i progressi, oltre ad impostare allenamenti personalizzati.

I programmi di fitness sono 18, e possono essere visualizzati sul display LCD da 5,5 pollici insieme alla misura del battito cardiaco, la resistenza, la velocità e il tempo di utilizzo.

Kettler Cross Trainer Axos Cross P

Kettler Cross Trainer Axos Cross P:una cyclette ellittica cross trainer che possiede un volano da 14 kg co 16 livelli di regolazione e sistema di frenaggio magnetico motorizzato. La cinghia magnetica garantisce il movimento fluido e silenzioso, mentre sono presenti anche doppi cuscinetti a sfera auto allineanti, ottimi per il comfort dell’attrezzo. Il sistema di azionamento è a cinghie scanalate, mentre sono 12 i programmi di allenamento che è possibile attivare tramite il display LCD.

E’ possibile visualizzare tutte le classiche opzioni, a cui si aggiungono il valore delle calorie bruciate e l’allenamento mirato a zone, che è possibile impostare prima di far partire la sessione di allenamento sull’ellittica. Si tratta di un prodotto ottimo, che dura nel tempo e non vi costringe a scendere compromessi. Un’ellittica ergonomica che allenerà a dovere tutte le zone.

Sportstech Cyclette CX608

La Sportstech Cyclette CX608: qui la pedalata è molto fluida e silenziosa visto che non sono presenti delle cinghie che trasmettono l’energia a pedali e leve. Si tratta di ellittiche consigliate per l’utilizzo casalingo, perfette per chi ha bisogno di allenarsi a casa e cerca un attrezzo che sia performante e silenzioso al tempo stesso. Cross Trainer con massa volanica 12KG e trasmissione a cinghia trapezoidale silenziosa e 8 livelli di resistenza manuale con freno magnetico e manovella in 3 parti.

Ellittica Kettler Rivo 4

Ellittica Kettler Rivo 4 : il volano da 12 kg permette a questa bici ellittica di essere assolutamente silenziosa, mentre la resistenza è magnetica. Gli 8 livelli di resistenza sono regolabili manualmente tramite la manopola, e tutti i dati dell’allenamento sono visualizzabili sul display.

Dotata di sensori hand pulse per il rilevamento del battito, questa ellittica Kettler è dotata anche di ruote per il trasporto, comoda per essere spostata da una stanza all’altra e assolutamente adatta all’allenamento in casa. Si ripiega facilmente ed il suo volano è posto anteriormente, e questo la rende ancora più valida per l’acquisto rispetto a una ellittica con volano a trazione posteriore.

KLAR FIT Capital

KLAR FIT Capital è un’ellittica elettromagnetica che ha un tipo di funzionamento diverso. Si tratta di un attrezzo adatto per l’utilizzo professionale ed agonistico in cui la componente elettronica lavora in sinergia con i due magneti per garantire un controllo molto preciso della resistenza.

Le ellittiche elettromagnetiche consentono dunque di allenarsi in maniera agonistica, e permettono di scegliere con precisione il controllo della resistenza che permette lo sforzo. Il costo è più alto rispetto alle ellittiche magnetiche, quindi va valutato con attenzione solo se state cercando un attrezzo più professionale. Grazie alla trasmissione a cinghia di alta qualità con sistema SilentBelt, la cyclette omologata TÜV è molto fluida e silenziosa. La resistenza HiLevel con un totale di 24 livelli garantisce la giusta forza di partenza. La ciclette offre anche l'uso dell'app Kinomap, che riconosce i tuoi movimenti con l'aiuto della fotocamera del tuo tablet o smartphone.