L'arrivo del nuovo digitale terrestre è ormai alle porte. Esattamente a partire dal 15 ottobre 2021, molti canali italiani inizieranno la transizione verso la tecnologia HD DVB-T2. Per questo motivo, tutti coloro che non saranno dotati di un televisore o un decoder compatibile, non potranno più riprodurre i contenuti dei canali preferiti. Le soluzioni per ovviare al problema sono sostanzialmente due: acquistare un nuovo televisore, oppure scegliere uno tra i migliori decoder DVB-T2 in commercio.

Come sicuramente saprete, per verificare il supporto al nuovo digitale terrestre sul vecchio televisore, basterà accedere, già da adesso, ai canali 100 o 200. Qualora venisse proiettato un quadrato blu con scritto “Test HEVC Main10”, vorrà dire che la TV funzionerà anche dopo il passaggio al nuovo digitale. Altrimenti, nel caso in cui comparisse una schermata completamente nera (oppure il canale non fosse presente), vorrà dire che sarà quindi necessario procedere con l'acquisto di un nuovo dispositivo.

Perciò, abbiamo deciso oggi di raccogliere una selezione di decoder DVB-T2 compatibili e disponibili su eBay a prezzi molto accessibili. In questo modo, si eviterà di spendere troppo per un nuovo televisore e si potrà anche donare nuova vita a quello già in possesso.

DVB-T2 Stick HD HDMI Hevc H265

Iniziamo subito con una delle soluzioni più discrete dal punto rivista estetico, ma anche più economiche. Si tratta infatti di un decoder DVB-T2 dalla forma molto ridotta e che riesce sostanzialmente a scomparire sul retro del televisore. Si alimenta grazie alle porte USB dello stesso televisore (se presenti), perciò neppure i fili di corrente daranno alcun fastidio alla vista. Tuttavia, il ricevitore IR per il telecomando dovrà essere sempre visibile, ma grazie alla sua forma, potrà tranquillamente essere attaccato sotto il televisore, così da non lasciar trasparire troppo.

Ovviamente supporterà perfettamente tutti i canali del nuovi digitale terreste, ma non supererà la qualità del Full-HD. Oltre al dispositivo in sé, all'interno della confezione saranno presenti: una prolunga HDMI, un adattatore per l'antenna, il ricevitore IR, il cavo di alimentazione e il telecomando.

Compralo su eBay a 38,50 euro

Trevi HE 3375 TS DVB-T2

Continuiamo ancora con un decoder DVB-T2 ancora più economico, ma che potrebbe in realtà tornare molto utile per diversi utenti esigenti. Risulta infatti essere uno dei pochi a supportare ancora, oltre al più moderno HDMI, la presa SCART. Questo significa che, anche qualora il televisore risultasse molto datato e non compatibile con le più moderne tecnologie, potrà comunque funzionare senza problemi anche dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre.

La qualità massima disponibile per la riproduzione sarà il Full HD, ma non ci saranno problemi con il nuovo protocollo dvb-t2. Da punto di vista estetico, si presenta come un classico decoder da comodino e arriverà a casa insieme al telecomando, al cavo HDMI e al cavo di alimentazione.

Compralo su eBay a 27,31 euro

Diprogress DVB-T2 hd h265

Tra le particolarità più interessanti del decoder DVB-T2 di Diprogress c'è sicuramente la tecnologia utilizzata all'interno del telecomando. Questo infatti, potrà essere utilizzato in maniera universale, perciò, si potrà configurare per comandare anche tutte le impostazioni di serie del televisore, oltre che quelle dello stesso decoder. Una caratteristica da tenere sicuramente in considerazione, qualora si volesse evitare di utilizzare più telecomandi anche solo per accendere o spegnere la TV.

Esteticamente risulta essere molto simile ai decoder più classici e arriverà a casa insieme alla dotazione classica di: telecomando, cavo di alimentazione e cavo HDMI. Anche in questo caso però, la qualità massima di riproduzione sarà del solo Full-HD.

Compralo su eBay a 34,90 euro

GTMEDIA V8 DVB-T2

Passiamo adesso ad un prodotto molto più interessante dal punto di vista delle funzioni. Oltre a supportare il nuovo digitale terrestre DVB-T2, fino alla risoluzione di UHD 4K infatti, il decoder GTMEDIA V8, può contare sulla connessione ad internet via cavo tramite Ethernet, oppure via wireless (Wi-Fi). Ma non solo, perché oltre all'HDMI, non avrà alcun problema neppure con i televisori dotati di presa SCART. Il supporto sarà esteso anche al Tivusat HD e Tivusat UHD e non mancherà neppure lo slot integrato per le schede Smart Card esterne (non incluse però nella confezione).

Tra le altre connessioni, sarà disponibile anche la tecnologia SAT to IP, utile principalmente per inviare i contenuti dallo smartphone via satellite. In più, grazie all'ingresso USB di tipo A, si potranno visualizzare tutti filmati, i programmi e i video disponibili all'interno di un dispositivo di archiviazione esterno. Dal punto di vista estetico, si presenta molto simile ad un decoder internet, sicuramente molto più appariscente rispetto ai modelli visti in presenza, ma anche uno tra i più funzionali. La confezione sarà inoltre completa di: telecomando, cavo di alimentazione, presa SCART e connettore HDMI.

Compralo su eBay a 89,99 euro

Octagon SF8008 4K Combo Linux DVB-T2

Chiudiamo infine la selezionare con il decoder DVB-T2 Octagon SF8008 4K, probabilmente il migliore della lista per quanto riguarda le funzionalità più smart. Tra le connessioni disponibili, troviamo ovviamente l'HDMI, ma anche l'ingresso Ethernet e le antenne Wi-Fi, utili per la connessione ad internet tramite cavo o via wireless. Manca purtroppo il supporto per le prese SCART e quindi per i televisori più datati. Presente invece l'ingresso USB-A e uno slot per le SD card, entrambi indispensabili per la visualizzazione di filmati o immagini presenti all'interno di memoria esterne. In alternativa, si potranno anche archiviare contenuti al suo interno, grazie alla presenza di ben 8GB di memoria integrata. Sempre disponibile anche lo slot per le Smart Card, vendute invece separatamente. Non dispone invece della certificazione adatta per supportare il Tivusat.

Inoltre, grazie alla presenza del sistema operativo Linux Embedded e alla connessione ad internet, risulterà anche essere uno dei pochi decoder in grado di supportare perfettamente le funzionalità offerte da KODI. Ovviamente, segnaliamo il completo supporto per i segnali DVB-T2, fino alla risoluzione massima dell'UHD 4K in Dolby Digital. La confezione comprenderà il telecomando, il cavo di alimentazione e il cavo HDMI. Dal punto di vista estetico invece, si presenterà come un classico decoder, completo però di due antenne per catturare il segnale internet.

Compralo su eBay a 119,90 euro