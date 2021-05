Sul mercato è possibile trovare tantissimi tipi di cyclette, da camera, orizzontale o recumbent, pieghevole, ma anche da poltrona, soprattutto adatte alle persone più anziane o a chi ha bisogno di effettuare riabilitazione di alcuni muscoli o arti. I benefici sono moltissimi, e in questa guida vedremo come utilizzare al meglio la cyclette, anche per 30 minuti al giorno, e ottenere i risultati sperati. Ci concentreremo anche sulla miglior cyclette presente sul mercato, proponendovi alternative e analizzando i cataloghi dei migliori marchi.

Diadora Lotus

La cyclette Diadora Lotus ha 15 programmi di allenamento: 10 di resistenza, 4 ad obiettivo e 1 programma HRC a battito cardiaco costante. Il meccanismo di funzionamento è elettromagnetico e permette di regolare lo sforzo in 16 livelli diversi. La presenza del magnete rende questa Lotus molto silenziosa e adatta all’allenamento casalingo, senza disturbare chi vi sta vicino. Il manubrio comprende i sensori per il battito cardiaco, visualizzabile sul display LCD insieme a calorie, velocità, tempo e distanza. Oltre alla sella, è regolabile anche il manubrio per permettere di avere una postura perfetta durante l’attività fisica.

Diadora Lilly

Diadora Lilly: si stratta di una cyclette magnetica che offre 8 livelli di regolazione dello sforzo e garantisce allenamenti adatti a tutte le esigenze. I pedali hanno le cinghie per impedire lo scivolamento del piede, mentre sul manubrio sono posti i sensori che rilevano il battito cardiaco, visualizzabile sul display LCD insieme a calorie bruciate, distanza percorsa e velocità. Le dimensioni da aperta sono di 80 x 50 x 117 cm, ma è possibile riporla comodamente negli spazi più stretti di casa.

Ultrasport F-Bike

Ultrasport F-Bike: i suoi vantaggi sono sicuramente quelli di essere un attrezzo valido per rimettersi in forma e dimagrire, bruciando grassi e calorie, ma anche di allenare la propria tenuta fisica senza rischiare di danneggiare le proprie articolazioni. Un altro pregio è sicuramente quello che riguarda la circolazione cardio-vascolare, che può essere mantenuta ad un buon livello con la cyclette da camera. I muscoli che vengono allenati maggiormente sono quelli delle cosce, i polpacci e i glutei oltre che, come già detto, il cuore.

CADENCE

Diadora Fitness Smarty

Diadora Fitness Smartyè una cyclette che permette di godere di un maggiore comfort rispetto alla cyclette classica, visto che la sella è rimpiazzata da una seduta vera e propria, più larga e comoda. Questa cyclette è detta anche con schienale visto che dispone proprio di questa superficie che permette di tenere la schiena dritta per tutta la durata dell’allenamento. La posizione dei pedali della cyclette recumbent permette di allenare maggiormente la circolazione sanguigna, considerato il ritorno venoso maggiore a livello delle gambe rispetto all’attrezzo classico.