Vediamo in questa guida quali sono i migliori condizionatori portatili, con un focus particolare sulle migliori marche e vedendo i condizionatori portatili silenziosi, necessari per evitare di rendere rumoroso l’ambiente.

De Longhi Pinguino PAC EL92 Silent

De Longhi Pinguino PAC EL92 Silent:un elegante condizionatore portatile di classe energetica A+ che esprime una potenza massima frigorifera di 10000 Btu/h, per ambienti di circa 25-28 mq. Le pareti del Pinguino PAC EL92 Silent sono infatti insonorizzate, e grazie alla funzione SILENT si può usufruire della doppia velocità del ventilatore di condensazione, per un’esperienza di refrigerazione più confortevole. Questo condizionatore portatile ha 3 velocità di ventilazione ed è dotato di timer elettronico e termostato 24h.

Electroflux ChillFlex Pro 10

Electroflux ChillFlex Pro 10: dotato di una capacità di refrigerazione di 10.335 Btu/h e di classe energetica A+, è tra i più silenziosi della sua categoria, con soli 60 decibel quando è a pieno regime, per scendere fino a 45 in modalità Silent. Ha 5 modalità di funzionamento: raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione, ventilazione e automatico. La tecnologia a pompa di calore in classe A++ consente inoltre di riscaldare durante i mesi freddi con consumi e assorbimenti ridotti rispetto ai modelli tradizionali che utilizzano resistenze, permettendo di utilizzare altri elettrodomestici contemporaneamente.

Argo Relax Style

Argo Relax Style: eroga una potenza di refrigerazione di 10000 Btu/h e ha classe di efficienza energetica A. Qui aggiungiamo che le alette di mandata dell’aria sono motorizzate e orientabili sia in orizzontale che in verticale, con possibilità di farle oscillare automaticamente. Segnaliamo inoltre l’ottima trasferibilità, grazie alle ruote multidirezionali e alla pratica maniglia. Per concludere, accenniamo al filtro dell’aria, di facile accessibilità, velocemente removibile per la pulizia.

Klarstein Maxfresh

Klarstein Maxfreshdotato di funzioni umidificatore, ventilatore e rinfrescatore. Ha un serbatoio da 6 litri e due piastre eutettiche intercambiabili per abbassare la temperatura dell’acqua nel serbatoio ed incrementare l’efficacia del raffreddamento. Con il pannello di controllo o il telecomando è possibile regolare con precisione il flusso d’aria. Ha 4 velocità di ventilazione, oscillazione orizzontale e un timer di spegnimento fino a 15 ore. Con Klarstein Maxfresh l’aria viene piacevolmente umidificata, tanto da renderlo ideale nelle giornate calde e secche oppure durante l’inverno quando il riscaldamento secca troppo l’aria.

Olimpia Splendid Compact 8P

Olimpia Splendid Compact 8Pun climatizzatore portatile da 8000 Btu/h di classe energetica A, ottimo per una stanza di circa 20-25 mq. Ha un design molto compatto, prodotto in Italia, solo 70 cm di altezza per 25 cm di larghezza. Questo condizionatore portatile sfrutta infatti il gas naturale R290, per il minimo impatto sul riscaldamento globale. È dotato di un pratico display touch e di telecomando per impostare agevolmente tutte le funzioni: ventilazione, raffreddamento, deumidificazione, Auto, Sleep, Turbo, Timer e Standby.