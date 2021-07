La nostra guida per aiutarti a scegliere il miglior modello di casco da scooter, valutato in base a resistenza, prezzo, comodità, materiali della calotta, e design. Altri fattori di cui abbiamo tenuto conto sono l'omologazione, la qualità delle visiere, e la chiusura.

GIVI Stratos

GIVI Stratos :questo modello jet è semplice e funzionale, disponibile in ben 6 taglie e dotato di un’ampia visiera antigraffio che consente una buona visibilità. Le prese d’aria posteriori e anteriori, garantiscono un'ottima areazione. L’interno è removibile.

Origine Helmets

Origine Helmets: è costruito in materiale termoplastico ed è certificato secondo le norme di sicurezza. Ha la visiera parasole a scomparsa, che ti permette di guidare con comodità. La doppia imbottitura e i guanciali removibili e lavabili, rendono questo casco jet un modello ambito. Il sistema di tenuta micrometrica tiene il casco ben calzato sulla testa e gli impedisce di muoversi. È anche un modello piuttosto silenzioso.

Disponibile in ben 10 design e 5 taglie differenti.

Givi HPS X07C

Givi HPS X07C: ha la fodera completamente removibile e facile da pulire fornendo un’ottima igiene al casco jet. La grande visiera antigraffio, protegge gli occhi garantendo una visuale eccezionale.

Confortevole e leggero, si tratta di un bellissimo casco jet dal prezzo davvero giusto, senza bluetooth ma dotato comunque di funzionalità davvero al top.

Rodeo Drive RD104N

Rodeo Drive RD104N: questo modello è disponibile in 4 taglie e presenta un design solido e classico, con una visiera elicotterista di ottima resistenza. Leggero e realizzato in materiale termoplastico, i suoi interni anallergici e asportabili per essere lavati.

La chiusura, con gancio micrometrico, permette uno sgancio e un riaggancio semplici e molto rapidi.

A-Pro

A-Pro: modello omologato, con visiera trasparente, ampia e antigraffio. Le prese d’aria laterali, unite alla fodera interna e ai guanciali tutti con rivestimento antibatterico, contribuiscono a renderlo un modello perfetto per comfort.

Completamente in policarbonato, le taglie disponibili sono 6 e garantiscono ad ognuno di trovare il modello adatto alle proprie esigenze.

LS2 Of562

LS2 Of562: modello di casco jet in policarbonato Interno anallergico, sfoderabile e lavabile. Occupa poco spazio nel sottosella. Disponibile in 8 colori. Essi sono dotati di una imbottitura di protezione di dimensioni specifiche composta di polistirene espanso (EPS) e con cuscinetti di protezione ad alto rendimento, realizzando il taglio dell'imbottita con il laser 3D, di uso esclusivo di LS2, che offrono una adattazione perfetta e un totale confort.