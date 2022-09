Gli sportivi più incalliti che si allenano quotidianamente sanno perfettamente quanto sia importante modulare l’attività fisica al fine di raggiungere i risultati desiderati in maniera ottimale. Uno dei dispositivi più utilizzati è il cardiofrequenzimetro con fascia toracica, un elemento da indossare all’altezza dello sterno che ha come compito quello di captare l’attività elettrica del cuore (gli impulsi elettrici, più specificamente) al fine di trasferirli a un device (spesso uno smartwatch) per misurare in tempo reale i battiti cardiaci.

Se hai necessità di acquistare questo device e fossi alla ricerca di un cardiofrequenzimetro di qualità – ricordiamo che una fascia toracica ha un sensibilità molto maggiore rispetto ai comuni sensori HR integrati negli smartwatch, quindi registra i battiti con più precisione -, all’interno di questo articoli ti offriamo la possibilità di individuare la fascia toracica più in linea con le tue personali esigenze.

Abbiamo selezionato 5 modelli suddivisi in fascia di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso, per tenere sempre sotto controllo i battiti cardiaci.

LEVLOV V3

Apriamo la nostra personale selezione del cardiofrequenzimetro con fascia toracica con il modello LIVLOV V3, uno dei più acclamati e apprezzati nella fascia di prezzo inferiore ai 20 euro. La fascia elastica ha una dimensione regolabile tra 65 e 95 cm, e si può estendere fino a un massimo di 130 cm. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi realizzati da Garmin, Polar e non solo, la fascia toracica è realizzata in tessuto premium elastico per non arrecarti fastidio durante gli allenamenti, mentre la parte conduttiva (quella che registra l’attività bioelettrica del cuore) è invece realizzata in materiale PU resistente all’acqua e ovviamente al sudore.

Geoid HS500

Salendo leggermente di prezzo troviamo il modello Geoid HS500, anch’esso apprezzato per la sua vasta compatibilità con device di altre marche e sistemi di tracciamento come quelli offerti da Nike, Strava e non solo. Super leggero e ovviamente impermeabile (certificazione IP67), il cardiofrequenzimetro monta un comodo LED di stato che ti avvisa della sua effettiva funzionalità e monta una semplice batteria a bottone (CR2032) che ti assicura un’autonomia di circa 800 ore. È dotato di una nuova tecnologia di sensori in grado di traccia differenti tipologie di allenamento, mentre la compatibilità ANT+/Bluetooth è essenziale per supportare smartwatch, smartphone, tablet, computer da bici, tapis roulant e molto altro.

Magene H64

Il modello Magene H64 rappresenta la fascia toracica più comune per gli utenti interessati nel tracciamento del proprio battito cardiaco durante le partite di tennis, la corsa in strada, il basket, calcio, sollevamento pesi e anche corsa in bicicletta. Compatibile con il protocollo ANT+/Bluetooth per la sincronizzazione istantanea con i maggiori dispositivi e servizi disponibili sul mercato, il cardiofrequenzimetro ha un peso di appena 13 grammi ed è completamente impermeabile. La fascia toracica è facile da indossare, è realizzata in materiale premium e non crea fastidio durante gli esercizi fisici. La batteria ha un’autonomia di oltre 1000 ore.

Coospo H808S

Avvicinandoci alla soglia dei 40 euro incappiamo nel modello Coospo H808S, un sensore di frequenza cardiaca di primo livello con una precisione pari a ±1bpm (battiti per minuto). Realizzato in materiale resistente e super leggero per non impedirti di svolgere correttamente i tuoi allenamenti, il cardiofrequenzimetro è ovviamente dotato della piena compatibilità con i protocolli ANT+ e Bluetooth. La struttura è impermeabile all’acqua e al sudore (certificazione IP68), mentre la fascia elastica è facilmente regolabile secondo le tue personali esigenze. Puoi utilizzarlo in accoppiamento a tantissimi modelli di smartphone, smartwatch, computer per bicicletta, tapis roulant e altri strumenti da palestra.

Polar H10

L’ultimo cardiofrequenzimetro che ti consigliamo di prendere in considerazione viene spesso indicato come il migliore per rapporto qualità/prezzo. Oltre alla compatibilità con i protocolli ANT+ e il Bluetooth, è impermeabile fino a 30 metri, monta una batteria sostituibile con un’autonomia di 400 ore, permette due connessioni Bluetooth simultanee ed è anche compatibile con un gran numero di device di ogni genere. La fibbia elastica è robusta e sicura, dispone di vari punti in silicone antiscivolo per mantenerla sempre alla giusta altezza e può essere facilmente lavata.

