Ecco una guida per scegliere il miglior modello per te, mettendo a confronto le calcolatrici scientifiche e le loro funzioni, selezionate dalla redazione di Telefonino.

Casio Fx-570Es Plus 2

Casio Fx-570Es Plus 2: questo modello ha funzioni più che sufficienti per svolgere la maggior parte delle operazioni complesse. Il display riproduce i caratteri e le espressioni numeriche così come appaiono sui libri di testo. Bisogna alimentarla a batteria. Il display naturale (Natural-V.P.A.M.) mostra le espressioni matematiche come le radici e le frazioni in cui appaiono nel vostro libro di testo.

Sharp ELW531B

Sharp ELW531B:questo modello con 335 funzioni. Dotata di display a quattro linee, la Sharp ELW531B consente di svolgere un numero molto ampio di funzioni: sono escluse soltanto quelle più analitiche, come gli integrali e le derivate.

Texas Instruments TI-Nspire CX

Texas Instruments TI-Nspire CX: è una calcolatrice grafica. Offre un maggiore numero di funzionalità, che spaziano dai calcoli numerici, matriciali, statistici e finanziari alle equazioni fino al sesto grado, oltre alla rappresentazione di funzioni 2D o addirittura 3D. Batteria ricaricabile inclusa, che dura fino a due settimane con una sola ricarica. Ha una memoria di archiviazione da 100 MB e 64 MB di memoria operativa.

Casio FX-991EX

Casio FX-991EX: questo modello ha un'alimentazione combinata, sia a batteria che sfruttando l'energia solare. Tra le funzioni ci sono il foglio di calcolo integrato, la possibilità di inquadrare il QR code e poter esportare i dati su altri device, la risoluzione di equazioni e sistemi di equazioni e le matrici.

Texas Instruments 84PLCE

Texas Instruments 84PLCE: questa calcolatrice grafica ed è dotata di uno schermo a colori ad alta risoluzione. La batteria è ricaricabile e può essere ricaricata comodamente tramite un cavo USB o un caricatore esterno. Permette di importare foto dal computer sulle quali si possono costruire grafici in modo da approfondire la modellizzazione dei fenomeni e la comprensione dei concetti matematici.

Helect 2

Helect 2: calcolatrice scientifica di livello professionale con 240 funzioni scientifiche, ad un costo contenuto, con funzionamento a batteria.