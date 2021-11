Samsung propone una vasta gamma di Galaxy Buds appartenenti alla famiglia degli auricolari TWS (true wireless). Il listino è composto da modelli in grado di soddisfare davvero tutti i gusti e le esigenze specifiche degli utenti.

Nel corso degli ultimi anni, tutti i produttori di smartphone hanno proposto le proprie soluzioni di auricolari TWS. Nello specifico si tratta di auricolari completamente privi di cavi, vengono riposti in una custodia che funge non solo da metodo di ricarica ma anche da vero e proprio powerbank. Le AirPods di Apple hanno certamente fatto da apripista per questa tipologia di prodotti che, nel corso degli ultimi anni, hanno spopolato.

I migliori auricolari Samsung

Nello specifico, in questo articolo troverete tutte le informazioni più importanti per poter scegliere il modello di auricolari Samsung Galaxy Buds che fa al caso vostro. Per beneficiare di tutte le funzionalità di questi auricolari, il consiglio è quello di scaricare sul proprio smartphone l'app Galaxy Wearables.

Samsung Galaxy Buds Live

I Galaxy Buds Live sono gli unici della gamma di Samsung a non essere in-ear. Gli auricolari sono piuttosto piccoli, ma non rinunciano alla qualità. Offrono la cancellazione attiva del rumore sfruttando il design che Samsung definisce “Open-Type”. In generale la qualità sonora restituita è piuttosto elevata e si fa apprezzare sia in riproduzione multimediale oltre che in chiamata. I Galaxy Buds Live sono inoltre perfetti anche per le conversazioni telefoniche: grazie ai microfoni, utili anche per la cancellazione del rumore, è assicurata l'elevata qualità in chiamata.

Non mancano inoltre le integrazioni con app come Spotify e l'assistente vocale Bixby.

La batteria garantisce fino a 6 ore di ascolto multimediale continuativo e 21 ore complessive considerando la ricarica attraverso la custodia di ricarica. In chiamata le ore scendono a 4,5 con una singola carica degli auricolari e a 17 ore complessive. In soli 5 minuti, i Galaxy Buds Live riescono a ricaricarsi nella custodia e ad offrire 1h di riproduzione multimediale.

Si tratta di un prodotto particolarmente indicato a tutti coloro i quali cercano qualità, ma vogliono evitare l'acquisto di auricolari in-ear. La cancellazione del rumore è il motivo per il quale preferire l'acquisto di questo modello rispetto alle altre proposte della concorrenza. Questi auricolari risultano inoltre perfetti per l'utilizzo massiccio in chiamata sia da smartphone che da computer. La vasta offerta di colorazioni permette a tutti di abbinare il prodotto al proprio stile.

Galaxy Buds2

Samsung propone a listino anche i Galaxy Buds2. Sulla falsa riga del prodotto precedentemente preso in esame, questi auricolari offrono caratteristiche molto simili, ma sfruttano il design in-ear.

Anche in questo caso, gli auricolari possono contare su un'ottima autonomia, ottima qualità in chiamata oltre che in riproduzione multimediale.

Come tutti gli auricolari in-ear, anche i Galaxy Buds2 offrono in confezione gommini di varie misure utili per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche del prodotto. Si tratta di un elemento fondamentale: utilizzare questa tipologia di auricolari con i gommini sbagliati non solo non permette di sfruttare a pieno delle caratteristiche offerte da Samsung, ma rischia di causare cadute involontarie degli auricolari stessi. Molti clienti, proprio per questi motivi, non considerano l'acquisto di un prodotto di questo tipo: in realtà serve semplicemente provare tutti i gommini offerti in confezione per capire quello che meglio si adatta al proprio orecchio.

Sono particolarmente indicati a tutti i clienti che prediligono l'ascolto multimediale in cancellazione attiva del rumore e che sono in cerca di un'ottima qualità del suono restituita. I Galaxy Buds2 permettono inoltre di conversare senza alcun problema grazie ai microfoni posti sugli auricolari stessi. Sono consigliati a tutti gli sportivi in cerca di auricolari bluetooth che possano accompagnarli durante le sessioni di allenamento all'aria aperta o in palestra. Rispetto al modello precedente infatti, proprio in attività sportive, questi auricolari cadranno difficilmente dal padiglione auricolare e permetteranno di non perdere nemmeno un secondo dei propri brani preferiti.

Galaxy Buds Pro

I Samsung Galaxy Buds Pro sono auricolari quasi perfetti. Non solo integrano la cancellazione attiva del rumore, ma questa è anche definita da Samsung “intelligente”. Questa caratteristica permette agli auricolari di controllare il livello di ANC sfruttando un algoritmo sviluppato da Samsung. In particolare, in base alle condizioni esterne, gli auricolari controlleranno il livello di cancellazione in modo tale da evitare all'utente di dover costantemente intervenire sul volume degli auricolari stessi. I Galaxy Buds Pro sono inoltre dotati di una funzionalità chiamata “Rilevamento Voce”: questa permette di riconoscere in autonomia le voci che circondano l'utente evidenziando quelle rivolte direttamente alla persona. I microfoni integrati amplificano la voce della persona che sta parlando, gli auricolari abbassano il volume di ascolto multimediale e permettono all'utente di non isolarsi. Non manca la modalità “Suono Ambientale” che permette all'utente stesso anche in questo caso di non isolarsi e ascoltare tutti i rumori più importanti che lo circondano.

I Galaxy Buds Pro offrono una qualità di riproduzione musicale molto elevata grazie anche ai due driver integrati per ciascun auricolare. L'esperienza restituita è molto immersiva, risponde alle richieste della clientela più esigente che è in cerca di un prodotto versatile, ma non vuole assolutamente rinunciare alla qualità.

Viste le caratteristiche davvero “pro”, questi auricolari sono consigliati a tutti coloro i quali sono in cerca di un prodotto senza troppi compromessi e non ha paura di utilizzare per ore ed ore un prodotto in-ear. Sono un vero e proprio must have per tutti coloro i quali posseggono uno smartphone Samsung, viaggiano spesso e frequentano posti particolarmente rumorosi.

Conclusioni

Il mercato offre moltissime soluzioni TWS per tutte le tasche. I prodotti proposti da Samsung della linea Galaxy Buds fanno parte di un'offerta di fascia elevata e hanno ben pochi rivali. Scegliere uno vuol dire optare per auricolari di qualità dei quali difficilmente si rimane delusi. Prima di fare la propria scelta, il consiglio è quello di capire il proprio utilizzo degli auricolari in modo tale da non sbagliare. In generale, gli sportivi è bene che optino per le soluzioni in-ear, chi invece utilizza maggiormente questi prodotti per conversazioni telefoniche e ascolto musicale più leggero potrebbe trovare maggior beneficio nel dotarsi di un modello non in-ear. In entrambi i casi, Samsung offre a listino la soluzione perfetta.