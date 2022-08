A poco a poco che le nostre città abbracciano a piene mani sistemi urbanistici che premiano anche lo spostamento in bicicletta, sempre più persone si affidano alle due ruote per districarsi nel traffico cittadino e magari raggiungere il proprio posto di lavoro inquinando meno ed evitando anche le lunghe attese in macchina. Se per muoversi in bicicletta è buona cosa indossare un casco e magari anche un sistema di illuminazione adeguato, non bisogna mai sottovalutare l’acquisto di un allarme per bici per mantenere alla larga eventuali malintenzionati.

Come avrai modo di vedere nelle righe sottostanti, esistono diversi sistemi di allarme per bici con tanto di telecomando per gestirne le funzioni anche in lontananza. Se possiedi già una bici o hai intenzione di acquistarne una e non vuoi ritrovarti in una brutta situazione, in questa guida hai la possibilità di valutare 5 allarmi in ordine di prezzo crescente (dal più economico al più costoso) per soddisfare le tue personali esigenze.

ROKOO

Partiamo con un modello di allarme per bici tra i più popolari e apprezzati da ogni tipologia di ciclisti. Oltre a integrare la funzione di ricerca del veicolo e anche SOS in caso di richiesta di assistenza, si tratta di un potente antifurto impermeabile e molto rumoroso (113 dB). Piuttosto resistente e facilmente fissabile al telaio della bicicletta con due pratiche fascette (oppure con una striscia di biadesivo), l’antifurto ha un raggio di azione di 20 metri mentre il telecomando ha 4 pratici tasti per gestirne le funzioni.

Acquista l’allarme su Amazon a 19 euro.

Mengshen

Salendo leggermente di prezzo hai la possibilità di acquistare un allarme da bici altrettanto pratico e apprezzato da un gran numero di ciclisti. Anche in questo caso puoi fissarlo al telaio della bicicletta con una pratica fascetta o con il biadesivo, mentre il telecomando è costituito da diversi tanti che ti permettono di attivare/disattivare l’allarme, gestire il volume dell’allarme sonoro oppure emettere un tono per facilitarne l’individuazione. Il telaio è realizzato in robusto policarbonato con certificazione IP55 contro il contatto con i liquidi.

Acquista l’allarme su Amazon a 21 euro.

Allarme per bici con due telecomandi

Questa soluzione è ideale nel caso fossi alla ricerca di un allarme per bici con a corredo due pratici telecomandi, eventualmente da conservare in un posto sicuro nel caso in cui uno dovesse andare perso o danneggiarsi. Il sistema di allarme è realizzato in resistente policarbonato resistente alle intemperie, lo puoi fissare sotto il sellino o sul telaio della bici come meglio credi. Puoi gestire il volume dell’allarme secondo una scala di 7 livelli acustici e sul telecomando sono presenti tutti i tasti per gestirne il funzionamento.

Acquista l’allarme su Amazon a 25 euro.

Coikes

A differenza di tutti gli allarmi presenti all’interno della guida, questo realizzato da Coikes è l’unico munito con una batteria ricaricabile tramite un semplice cavo USB. Fornito di una morsa di dimensione variabile che ti permette di fissarlo al telaio della bici con due pratiche viti a croce, il telecomando dell’allarme ha un raggio di azione fino a 50 metri (in relazione agli ostacoli) con vari tasti rapidi di attivazione/disattivazione, individuazione e regolazione del volume sonoro. L’allarme riconosce automaticamente vibrazioni, movimenti e anche inclinazioni innaturali comportando l’attivazione della sirena. È impermeabile, antipolvere e resistente anche al caldo e al freddo.

Acquista l’allarme su Amazon a 28 euro.

Delaman

Chiudiamo la guida sulla scelta dell’allarme per bici con un modello molto popolare tra i ciclisti che amano le bici in solo o in compagnia. Infatti, a differenza dei modelli soprastanti, quello realizzato da Delaman integra anche un sistema di allarme SOS automatico che si attiva automaticamente in caso di caduta o di pendenza della bici con un angolo superiore ai 45°. Realizzato in policarbonato resistente anche all’acqua, l’allarme ha 7 livelli di tonalità e 6 tipologie differenti di suoni.

Acquista l’allarme su Amazon a 40 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.